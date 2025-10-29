タレントの小倉優子が27日に自身のアメブロを更新。ハンバーグが入った手作り弁当を公開した。この日、小倉は「ロケで群馬の素敵なお家にお邪魔しました」と報告し、ロケ先での自身の写真を公開。「東京からも新幹線で通える距離ですね！！」と立地の良さに触れ「直ぐに老後に住む場所を考えてしまいます笑」と心境をつづった。また、同日に更新したブログでは「今日のお弁当は、ハンバーグでした」と明かし、彩り豊かな手作り弁当