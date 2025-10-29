藤川監督はどのようなタクトで勝ち星を奪いにいくのか（C）産経新聞社10月28日に甲子園で行われた「SMBC日本シリーズ2025」第3戦はソフトバンクが阪神を2−1と下し、2連勝、第4戦も勝てばシリーズ制覇に王手となる。【日本シリーズ解説】阪神がソフトバンクに敗戦『坂本に代打でも良かった？』日本シリーズを左右する痛い敗戦…山川同点打&柳町の勝ち越し打︎阪神は『〇〇をするべき︎』豊の視点で日本シリーズ