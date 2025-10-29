将棋の藤井聡太七冠は、きのう、王座戦最終局で挑戦者の伊藤匠叡王に敗れ、「六冠」に後退しました。 【写真を見る】王座戦最終局で敗れ藤井聡太｢六冠｣に… 伊藤匠叡王が同級生対決制す 藤井六冠の地元･瀬戸市の商業施設では「王座」懸垂幕を撤去 3連覇を目指す藤井七冠が、同学年の伊藤匠叡王の挑戦を受けた王座戦五番勝負は、きのう、2勝2敗のタイで迎えた第5局が行われました。午後8時半過ぎ、的確な差し回しで先手・伊藤叡王