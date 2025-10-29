元ギャルママモデルの日菜あこが26日に自身のアメブロを更新。子ども達に大好評だったという手作りおでんを公開した。この日、日菜は「今年初のおでん」と切り出し、鍋に入ったおでんの写真を公開。「前日から煮込んでいつもは面倒だからしない下茹でもしっかりして」と、手間暇かけて準備したことを明かした。続けて、大根について「お米を入れて煮てたら味がしみしみで美味しすぎて子ども達の箸が止まらなかった」と絶賛。出汁の