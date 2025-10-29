元NMB48の山田菜々（33）がプロデュースする8人組アイドルグループ『すべての瞬間は君だった。』が28日、関係者が乗った車がイベント会場への移動中に事故に遭い、メンバーが緊急搬送されていたことを報告。山田自身も声明を発表した。【写真】山田菜々プロデュースのアイドルグループ『すべての瞬間は君だった。』グループの公式Xで28日午後、「本日、出演予定の『Blue Color Palette WWWX SP』に関しまして、移動中の車が事