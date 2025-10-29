現地時間10月28日に開催されたDFBポカールの２回戦で、町野修斗が所属する古豪ボルシアMGが２部のカールスルーエと対戦。３−１で快勝を収めた。この試合で待望の移籍後初ゴールを決めたのが町野だ。開始３分、右サイドからのクロスに合わせ、鮮やかにネットを揺らしてみせた。今夏に加入した日本代表FWの初弾に現地のファンも熱狂。SNS上では、次のような声が上がった。 「すごいゴールだ」「ついにやってくれた」「リ