大阪の百貨店では早くもお歳暮商戦が始まりました。あべのハルカス近鉄本店の特設売り場には、開店直後から多くの人が訪れました。大阪の百貨店の中では最も早い開催で、高級ハムやビールといった定番商品に加え、全国のご当地名産品など、約１５００点が用意されました。今年は物価高への対応として、少ない費用でも満足度が高い“わけあり品”や大容量の商品も販売しているということです。（客）「（Ｑ誰に贈る？）子ど