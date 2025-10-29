日本銀行山形事務所は県内の１０月の金融経済概況を発表し、「一部に弱めの動きがみられるものの持ち直している」と基調判断を１１か月連続で据え置きました。 【写真を見る】県内10月金融経済概況11か月連続で基調判断据え置き（山形） 日銀山形事務所によりますと県内の１０月の金融経済概況は、公共投資は去年夏の大雨災害の復旧工事などで「大幅に増加している」とした一方、設備投資は「減少している」としています。 ま