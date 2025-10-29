警察によりますと、29日の午前11時17分ごろ、山形県山形市松原の、山形市立南山形小学校付近でクマ1頭の目撃情報がありました。 これまで人的・物的被害は確認されていないということですが、付近にクマが潜んでいる可能性もあるため、付近に住む人や通行する場合は十分にご注意ください。 警察は「クマを発見した際は、不用意に近づくことなく、速やかに行政機関に連絡するか110番通報をお願いします」としています。