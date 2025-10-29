イスラエル軍は28日、パレスチナ自治区ガザ地区に空爆を行い、少なくとも26人が死亡しました。イスラエルは、イスラム組織ハマスが停戦合意に違反したと主張しています。一方、木原官房長官は空爆について「停戦合意をめぐる状況が流動化しており、大きな関心をもって情勢を注視している」と述べました。また、「停戦の維持、残された人質の遺体の引き渡し、速やかな人道支援の実施など、合意の誠実かつ着実な履行が極めて重要だ」