ワールドシリーズ第4戦●ドジャース2−6ブルージェイズ○＜現地時間10月28日ドジャー・スタジアム＞トロント・ブルージェイズがロサンゼルス・ドジャースとのワールドシリーズ第4戦に逆転勝利。連敗をストップさせ、シリーズ成績を2勝2敗のタイに戻している。シリーズ4試合続けて先制を許したブルージェイズ。それでも1点を追う3回表、一死から1番ネイサン・ルークスが右前安打で出塁すると、2番ウラジミール・ゲレ