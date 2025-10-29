IVEのウォニョンが、圧巻のスタイルを披露した。≪写真≫ウォニョンの“ミニスカ美脚”ウォニョンは10月28日午後、ソウル・三成洞（サムソンドン）で開催されたファッションブランド「TOMMY HILFIGER（トミー・ヒルフィガー）」のイベントに出席した。この日、ウォニョンは鮮やかなレッドのトラックジャケットにネイビーのミニスカートを合わせ、ロングストレートヘアで会場に登場した。バランスの取れたコーディネートで、スポー