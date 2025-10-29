新潟市の鳥屋野潟南部エリアの開発が自然環境を享有する権利を侵害するとして、新潟市民オンブズマンが県弁護士会に人権救済の申し立てをしました。 鳥屋野潟南部エリアでは、倉庫型の大型商業施設などの建設が計画されています。新潟市民オンブズマンは、開発により準絶滅危惧種に指定されるキタノメダカの生息地が破壊されると主張。「自然享有権」が侵害されるとして県弁護士会に人権救済申立書を提出しました。 ■新潟市