トランプ大統領は、一連のアジア外交の最後の訪問国となる韓国に間もなく到着します。30日は、2期目就任後初めて中国の習近平国家主席と対面で会談に臨みます。韓国・釜山（プサン）からFNNワシントン支局・千田淳一支局長が中継でお伝えします。アメリカ政府高官は、貿易をめぐる中国との関係悪化について「事態は沈静化している」と話していますが、トランプ氏だけに先行きは不透明です。トランプ氏は韓国に到着後、APEC（アジア