日本訪問を終え、韓国に向けて出発するトランプ米大統領＝29日午前、羽田空港（代表撮影）【慶州共同】トランプ米大統領は29日、東京で28日に初会談した高市早苗首相について「とても鋭く、賢く、活気にあふれていた」と高く評価し、偉大な首相になるだろうと述べた。日本訪問も「素晴らしかった」と振り返った。日本から韓国へ向かう大統領専用機内で記者団の取材に答えた。緊密な関係だった故安倍晋三元首相が使っていたゴ