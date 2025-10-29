警察車両の赤色灯福岡県警は29日、自宅で弟（47）をナイフで刺して殺害しようとしたとして、殺人未遂の疑いで同県みやこ町、自称パート井田徹容疑者（49）を現行犯逮捕した。弟は手のひらにけがをして、命に別条はない。自宅では母親のてる子さん（73）が胸から血を流して倒れており、病院で死亡が確認された。県警は容疑者が関与した可能性があるとみて、詳しい状況を調べる。逮捕容疑は29日午前3時15分ごろ、自宅で弟をナイ