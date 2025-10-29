アメリカのIT大手アップルの時価総額が一時4兆ドルを突破しました。28日のニューヨーク株式市場でアップルの時価総額は一時4兆ドル、日本円で約600兆円を突破しました。時価総額が4兆ドルを超えるのはアメリカの半導体大手エヌビディアとIT大手マイクロソフトに続いて世界で3社目となります。アップルは9月に発表したiPhone17シリーズの販売がアメリカや中国で好調と伝えられていて、株価の上昇につながった形です。