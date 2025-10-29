日本維新の会代表で大阪府知事の吉村洋文氏が２８日、Ｘを更新。首相指名選挙などで、国政政党代表のイメージが最近強くなっていたが、府立高校のソフト、ハード両面での支援を約束。「高校生に投資する」と宣言した。吉村知事は「府立高校生と面談」したといい「内装リニューアルをした学校を視察。生徒に好評判」と手応えを感じている様子。そのため「よし、やろう。築３０〜６０年の府立高校１３０校を対象に５カ年計画で全