今年（2025年）の熊日広告賞の贈賞式が行われ、国際女性デーを啓発した広告がグランプリを受賞しました。 【写真を見る】熊日広告賞 グランプリに「国際女性デー啓発」奨励賞にRKK熊本放送の「戦後80年 私たちが知らない戦争」 熊日広告賞は、熊本日日新聞の朝刊や生活情報誌に掲載された広告が対象で、今年は108点の応募から22点が入賞しました。 このうち、今年3月に掲載された国際女性デーを啓発する企