熊本県菊池市と自動車ディーラーの熊本ダイハツ販売が、包括連携協定を結びました。 【写真を見る】熊本初「福祉車両のカーシェアリング」開始動くシートで乗降もスムーズ熊本県菊池市 協定は市民サービスの向上などを目的をしたもので、締結式で菊池市の江頭実市長と、熊本ダイハツ販売の畑島幸博代表が調印しました。 この協定の一環として、10月29日から福祉車両のカーシェア