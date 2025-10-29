米映画「XーMEN」シリーズのウルヴァリン役などで知られる俳優ヒュー・ジャックマン（57）が26日、ハリウッドで開催された新作映画「ソング・サング・ブルー」のプレミアに新恋人の女優サットン・フォスター（50）を伴って出席し、レッドカーペットデビューを果たした。ダブル不倫がうわさされた2人が今年1月にデート現場を激写されて交際が明らかになって以降、公の場でカップルとして登場したのはこれが初めてとなった。英OK!誌