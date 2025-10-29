ワールドシリーズ初登板は7回途中6奪三振6安打4失点、バットでは無安打【MLB】Bジェイズ 6ー2 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に「1番・投手」で投打同時出場した。WS初登板は7回途中まで6奪三振1四球6安打4失点。ポストシーズン（PS）初黒星を喫した。バットでは3打数無安打1四球。チームは6失点で完敗し、対戦成績は