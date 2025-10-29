この週末は、ちょっと足を延ばしてオトナの遠足旅へ。ここでは、特別な一皿に出合える栗と陶器の名産地、茨城県笠間市への旅をご案内。特別な一皿に出合える栗と陶器の名産地益子から車で30分程度と程近くに位置する、茨城県笠間市。江戸時代中期から続く焼き物の産地であり、「ギャラリーロード」を中心に、多くのアトリエやギャラリーが立ち並ぶ。そばに立つ笠間陶芸大学校は、名匠から新進気鋭の作家まで、多くの作り手を輩出。