OPPOが「Find X9」と「Find X9 Pro」を2025年10月29日に発表しました。Find X9 ProはHasselbladと共同開発した200メガピクセル(2億画素)の望遠カメラを搭載しており、光学ズーム倍率を10倍に引き上げるテレコンバーターも用意されています。OPPO Find X9 - Hasselblad Telephoto, Zoom into Detail | OPPO Globalhttps://www.oppo.com/en/smartphones/series-find-x/find-x9/OPPO Find X9 Pro - 200MP Hasselblad Telephoto Camera