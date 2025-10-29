大ゲンカのあと、仲直りのきっかけになった彼の行動９パターン【１】素直に「ゴメン」とあやまられたとき「ゴメンと言われたら、たいてい許しちゃう」（２０代女性）というように、彼の素直な言葉を聞いて、「これ以上ケンカを続けたくない」という気持ちになる女性は多いようです。自分が本当に悪いと思ったときは、「ごめんなさい」の一言が一番彼女の心に響くかもしれません。【２】「許してー」と懇願されたとき「彼が気の毒に