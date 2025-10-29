この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 イタズラを反省している子猫にキュン！ とても不思議ですが、ペットに対する愛情や信頼関係があれば、言葉がなくとも意思疎通ができるようになる瞬間がありますよね。投稿者のおんぷちゃん🎵さん。飼って