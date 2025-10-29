タレント・岸明日香の冬コーデに、ファンはくぎ付けになっている。岸は２９日までに、自身のインスタグラムを更新。「女子力あがるぅもふもふなのに軽くてかわいい愛用します」とつづり、アイボリーのファーコートを着た鏡越しの自撮りショットをアップした。この投稿には「かわいすぎる」「透き通るような美しさ」「モフモフ似合って素敵」などの声が寄せられている。