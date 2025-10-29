女優・桜井日奈子のあざとかわいいニット姿がファンを喜ばせている。桜井は２９日までに自身のインスタグラムでピンクのニットを着た姿を公開。「狙ってたニットうしろあみあみになっててかわいいんだよ」と記し、背中がチラ見えするデザインを明かすと、バックを見せた振り向きショットや、萌え袖で微笑むショットを添えた。この投稿には「かわいすぎる〜」「天使でしょうか？」「人類の奇跡」「可愛すぎて尊いです」など