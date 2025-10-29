29日未明、福岡県みやこ町の住宅で、49歳の男が弟をナイフで刺して殺害しようとしたとして逮捕されました。別の部屋では刃物で刺されたような傷がある母親が見つかり、死亡が確認されています。 殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、みやこ町の自称パート従業員、井田徹容疑者（49）です。警察によりますと、井田容疑者は29日午前3時半ごろ、同居する47歳の弟をナイフで突き刺して、殺害しようとした疑いです。弟は手