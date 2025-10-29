この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、まい☺︎🩰(@amaimaimai369)さんの投稿です。家事の負担を軽減したり、生活の質を上げてくれる便利な家電。しかしそんな家電も決定的な欠点があり…？子育て中のまいさんは【悲しいとき】食洗機開けた瞬間コレだったとき、と写真を公開。誰しも1度は経験があるのでは？という瞬間に、共感の声が寄せられました。 そもそも食洗器をスタ