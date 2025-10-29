ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』（ウマ娘）の新育成シナリオ「ごくらく♪ゆこま温泉郷」が本日29日に公開されたことを記念して、新CMが公開された。お笑い芸人の友近が、刑事・旅館の女将・スナックのママを1人3役で演じ、騎手の武豊、クリストフ・ルメールと初共演している。【動画】犯人役の武豊？追うルメール＆友近公開された『ウマ娘』新CM映像【ウマ娘 プリティーダービー】CM「あったけ〜」篇は、新育成シナリオ