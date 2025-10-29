けさの気温が今シーズン最低の氷点下1.1℃まで下がった長野県軽井沢町。雲場池では、2週間ほど遅れていた紅葉が一気に進みました。東京からの観光客「鏡みたいに映るって聞いて、それを楽しみに。でも寒すぎてしまって」観光客は厚手の上着や帽子を身に着け、散策を楽しんでいました。