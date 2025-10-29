夜間にクマが出た想定で、訓練が行われました。訓練は、岐阜県白川村がクマの「緊急銃猟」を決めたという想定で、きのう夜、行われました。村では今月5日、世界遺産・白川郷でスペイン人の観光客がクマに襲われけがをしていて、警戒を強めています。高山警察署 生活安全課高家渡 課長「実際にこうした現場があったとき対応ができるように、関係機関と連携して対応を進めていく必要がある」村は、緊急銃猟の現場運用を