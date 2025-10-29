お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃん（48）が29日、都内で行われた法人向け詐欺メール・SMS訓練サービス「サギトレ」の発売発表会に出席した。「サギトレ」は、セキュリティーテクノロジー企業「トビラシステムズ」が独自に開発したサービス。メールやSMSで送られてきたリンク先をクリックすることで巻き込まれる法人向けフィッシング詐欺に対し、同サービスは詐欺被害防止のための教育動画や疑似詐欺メールによるトレ