イスラエル軍は28日、パレスチナ自治区ガザ地区に空爆を行い、少なくとも26人が死亡しました。イスラエルは、イスラム組織ハマスが停戦合意に違反したと主張しています。ロイター通信によりますと、28日夜、イスラエル軍がガザ地区全域に空爆を行い、少なくとも26人が死亡しました。中部ブレイジの難民キャンプやガザ市が対象になったほか、北部のシファ病院付近も攻撃を受けたということです。イスラエルとハマスの停戦合意では、