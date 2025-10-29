電車内で女子高校生のスカートの中を盗撮したとして、都内の小学校の副校長が逮捕されました。東京都西東京市立の小学校の副校長・阿部貴之容疑者（51）は今年9月、西武池袋線清瀬駅に停車中の電車内で女子高校生のスカートの中を盗撮した疑いがもたれています。現場周辺で別の盗撮事件があったため警察が防犯カメラなどから捜査していたところ、阿部容疑者と似た男が写っていたということです。警察官が阿部容疑者を所沢市内で見