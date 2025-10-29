米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ）は２８日（日本時間２９日）、ドジャース（ナ・リーグ）―ブルージェイズ（ア・リーグ）第４戦がロサンゼルスで行われ、ブルージェイズが６−２で快勝し、対戦成績を２勝２敗のタイとした。ＷＳ初の二刀流となる先発投手兼１番指名打者で出場した大谷翔平は、投手としては七回途中まで投げて１本塁打を含む６安打４失点で負け投手となった。打者としては３打数無安打１四球２三振で、連続