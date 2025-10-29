29日朝、山形市の高校の敷地内で、クマ1頭が目撃された。その後、近くの川の茂みに逃げ込んだとみられている。山形市の東海大山形高校の敷地内で29日朝撮影された映像には、野球部のグラウンド近くを歩いたり、室内練習場に入り込んでネットをよじ登ったりするクマの姿がとらえられていた。東海大山形高校の敷地内にクマ侵入警察によると、29日午前6時前、学校の近くを散歩していた男性から「クマを目撃した」と警察に通報があった