コンラッド大阪の「40スカイバー＆ラウンジ」では、「Falling for Autumn Sweets」イングリッシュアフタヌーンティーを開催中。2025年10月14日から12月17日までの期間、毎日提供されています。栗や洋梨など旬の味覚を取り入れたスイーツとセイボリーが、英国の国旗「ユニオンジャック」をイメージしたスタンドに美しく並びます。地上40階からの眺望とともに、秋の優雅なティータイムを