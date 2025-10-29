乃木坂46の40thシングル「ビリヤニ」（11月26日発売）のCDジャケットとアートワークが、29日に公開された。アートワークのコンセプトは「ホリデーギフト」。たくさんのプレゼントボックスに囲まれながら、想いが届くようにとギフトの準備をするメンバー。ガーリーでかわいらしい世界観の中にも、乃木坂46らしい繊細さや上品さを感じるビジュアルとなっている。37thシングル『歩道橋』からグループのクリエーティブを手がける和田昇