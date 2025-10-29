あなたは、自分の恋人を友人に紹介したことがありますか？出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（運営：株式会社アイベック）」の調査によると、友達に紹介してもらったことがない男性は、全体の3割であることがわかりました。【グラフ】「彼女の友達に紹介してもらったことはありますか？」の質問へのイエスノーは？（調査結果を見る）調査は、ハッピーメールが2025年2月、交際経験のある男性・女性それぞれ10