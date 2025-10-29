高収入の男性が「生涯のパートナー」に選ぶ女性にはどのような特徴があるのでしょうか。恋愛マッチングサービス『ワクワクメール』を運営する株式会社ワクワクコミュニケーションズ（東京都港区）が実施した「生涯のパートナー」に関する調査によると、第一印象で見るポイントは「会話の内容や言葉遣い」が1位となりました。一方、金銭感覚のNG言動では「奢ってもらって当然の態度」が最も多くなりました。【ランキング】生涯のパ