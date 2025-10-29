食品、日用品、電気代まで…。【漫画】「半額シール」に執着する夫の信じがたい行動を目の当りに…！（全編を読む）目に見えて生活コストが上がる中、「値引き」「セール」への注目度はかつてなく高まっています。特に《半額》には、抗いがたい魔法のような魅力がありますよね。しかし、現実には思わぬ落とし穴もあるようです。都内在住の会社員・S香さん（30代・女性）が語ってくれたのは、《半額》という言葉に過剰反応してしま