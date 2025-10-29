私はチヒロ。娘のシズカ（5歳）を育てています。今日は習い事で一緒のカスミさん・マオちゃん（5歳）親子とファミレスに来ました。しかしマオちゃんがお子様ランチを半分も残しているのに、カスミさんは平然と「ごちそうさま」をさせたのです……。自分で注文しておきながら食べきれず残すなんて、私にとっては許されないことです。シズカが驚いて「悪い子だよね？」と言ったので、私ははっきり「うん、残したら悪い子だよ」と伝え