＜樋口久子 三菱電機レディス事前情報◇29日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞今季も残り5試合。カウントダウンが始まっているなか、今週はレジェンド・樋口久子の名がついた大会が開催される。31日（金）の開幕に先立ち、初日の組み合わせが発表された。《写真》シャフト選びが独特！渋野日向子のクラブセッティングこれが日本4連戦の最後となる渋野日向子は、高橋彩華、菅楓華との組み合わせ。午前9時43分