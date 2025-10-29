これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の沿岸の地域に波浪注意報、佐渡に波浪・乾燥注意報が発表されています。 中越、上越では昼過ぎまで、下越、佐渡では夕方まで高波に注意してください。 ◆29日(水)これからの天気 広く晴れるでしょう。時々雲が広がりますが、天気の崩れはない見込みです。 降水確率は、各地0～20%となっています。 ◆29日(水)の予想最高気温 最高気温は、13ᦉ