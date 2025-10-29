2022年8月、消防士が殉職した静岡市葵区の雑居ビル火災で、火元となった飲食店の元店長の男の初公判が10月28日、静岡地方裁判所で開かれ、男は起訴内容を認めました。 【写真を見る】静岡市の雑居ビル火災で火元の飲食店店長に禁錮1年求刑「基本的管理怠った過失は非常に重大」＝静岡地裁初公判 業務上失火の罪に問われているは、2022年8月に静岡市葵区呉服町の雑居ビル火災で、火元となった飲食店の元店長（36）です。 起訴状