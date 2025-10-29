小学校の副校長の男が電車内で盗撮した疑いで逮捕されました。都内の公立小学校の副校長・阿部貴之容疑者（51）は9月、西武池袋線・清瀬駅に停車中の電車内で女子高校生のスカートの中をスマートフォンで盗撮した疑いがもたれています。警察によりますと別の盗撮事件の捜査で浮上した容疑者の顔と似ているとして警察官が阿部容疑者に職務質問し、スマホを調べたところ、今回の犯行が発覚したということです。阿部容疑者のスマホか