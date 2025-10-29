新潟県阿賀町で地元の高校生が考え自ら調理した特別な弁当が販売されました。28日、阿賀町の温泉施設で販売されたのは、地元の阿賀黎明高校の生徒による特製弁当です。【生徒】「これはエゴマをかけている。阿賀町の特産物の一つ」メニューは阿賀町の特産であるエゴマやきのこなどをふんだんに使い、健康に配慮されています。これは地域の人と関わりながら、主体性を育むとともに地元への理解を深めてもらおうと、授業の一環