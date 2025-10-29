11月に熊本県玉名市で開催される「玉名大俵まつり」で使われる俵が、JR熊本駅に設置されました。祭りでは、重さ約1トンの大俵を使った「俵ころがしレース」などが行われます。28日は在来線の改札内に重さ約200キログラムの「小俵」やのぼり旗などが設置されました。 駅での展示は11月17日までで、「玉名大俵まつり」は11月23日に開かれます。